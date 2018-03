Come da pronostico l’Arezzo ha perso a Viterbo, ma…

C’era da aspettarselo, l’Arezzo ha risentito della lunghissima pausa e nonostante la carica iniziale (un gol clamorosamente sbagliato da Cutolo) ha meritato la sconfitta contro una Viterbese apparsa più pimpante e che ha prodotto cinque o sei palle da gol eclatanti.

Nonostante questo se la difesa amaranto fosse stata più concentrata e non avesse regalato un gol e un rigore nel giro di un minuto si poteva sperare di arrivare fino in fondo senza troppi danni.

Invece no, gli errori difensivi (davvero troppi) hanno condannato la truppa di Pavanel alla sconfitta.

I vari Sabatino, Varga, De Feudis sono parsi fuori forma, ma gli aspetti negativi della serata viterbese non finiscono però qui; c’è anche da registrare il fatto che Moscardelli, che aveva un problemino muscolare alla vigilia, ha voluto giocare comunque. Ha giocato al rallentatore e poi, quando gli è capitata una punizione da trenta metri ha tirato direttamente in porta e la gamba sinistra ha detto stop. Ora si può scommettere che nel prossimo turno casalingo contro il Gavorrano, decisivo per il campionato dell’Arezzo molto di più di quello di Viterbo, gli amaranto dovranno fare forzatamente a meno del loro uomo più rappresentativo.

Quello del Mosca titolare è stato l’errore della serata.

Comunque e sempre forza Arezzo!