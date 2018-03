L’Arezzo vince e convince a Piacenza

Finalmente una partita di personalità, come non se ne vedevano da tempo da parte dell’Arezzo martoriato. I sei punti di penalizzazione arrivati ad aggiungersi ai tre precedenti, hanno dato la scossa vera, insieme a una condizione fisica in miglioramento e al recupero di Varga, Muscat, Cenetti, Lulli e Benucci in vista, tra l’altro, di lunedì prossimo, quando i ragazzi di Pavanel se la dovranno vedere con il Livorno al Città di Arezzo.

Ora le cose cominciano ad andare per il giusto verso, almeno sul campo. Infatti dopo un primo tempo prudente ed equilibrato, l’Arezzo ha letteralmente dominato la ripresa e il gol del vantaggio (è finita 1-2) era nell’aria da alcuni minuti quando l’inatteso autore (il giovanissimo Semprini) l’ha messa dentro passando per il palo.

Contro il Pro Piacenza si è visto impegno vero da parte di tutti, anche quelli che negli ultimi tempi erano stati più sottotono. Impegno e testa sulle spalle, infatti l’Arezzo non ha quasi mai mostrato il fianco e la vittoria è certamente meritata. Ottima e da segnalare la partita di Cutolo e Lulli, almeno fino a che sono rimasti in campo; ma anche l’inatteso Campagna si è mosso bene…

Ora gli amaranto sono a ventisei punti ed è come se fossero a venti, visto che arriverà un’altra penalizzazione da sei (intanto speriamo che il ricorso possa fruttare uno sconticino…), ma se l’Arezzo farà l’Arezzo, allora potrà salvarsi.

lo speriamo tutti, a cominciare dai possibili prossimi acquirenti, che vorrebbero la squadra in serie C per dare il via al progetto triennale.

Intanto Cellini colleziona minuti, in modo da raggiungere la migliore condizione possibile da qui a qualche partita…

Forza Arezzo!