Indovinello del primo dell’anno

Quello che si vede fotografato qui sopra è un fonte battesimale millenario rinvenuto in un vecchio podere dell’aretino oggi ristrutturato. Qualcuno mi sa dire in quale chiesa si trovava in origine e in quale si trova oggi? Ormai rimangono pochi, ma chiari, segni dell’esistenza dell’edificio religioso più antico.

Gianni Brunacci