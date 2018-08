Andando per mostre e musei…

Arezzo – 8 giugno/9 settembre Il Polo museale della Toscana e il Museo di Casa Vasari di Arezzo, con Munus/Mosaico, in collaborazione con le Gallerie dell’Accademia di Venezia, presentano la mostra “Giorgio Vasari tra Venezia e Arezzo. La Speranza e altre storie dal Soffitto del Palazzo Corner-Spinelli”, che sarà ospitata negli spazi del Museo di Casa Vasari dall’8 giugno fino al 9 settembre 2018. Una straordinaria occasione per ammirare l’Allegoria della Speranza finalmente ricomposta ed esposta al pubblico per la prima volta. La tavola, formata da due dipinti complementari, La Speranza e il Suicidio di Giuda, era uno degli scomparti del soffitto dipinto a Venezia nel 1542 da Giorgio Vasari per Palazzo Corner – Spinelli. La mostra, curata da Rossella Cavigli, Giulio Manieri Elia e Rossella Sileno, non celebra solo la ricomposizione dell’Allegoria della Speranza, finalmente riunita, grazie anche agli studi di Luisa Caporossi, e restituita alla collettività, ma ripercorre le travagliate vicende dell’intero Soffitto Corner-Spinelli, separato e disperso in varie collezioni italiane ed estere. Il percorso espositivo è completato da un supporto didattico integrato dal suggestivo video Il soffitto di Palazzo Corner- Spinelli – Giorgio Vasari tra Venezia e Arezzo che invita il visitatore a immergersi nella sua complessa iconografia, realizzato da Culturanuova di Massimo Chimenti con le musiche originali di Francesco Chimenti e Davide Andreoni. Anche il museo aziendale Gori&Zucchi – Uno A Erre di Arezzo partecipa a questo evento presentando in mostra una raccolta di gioielli e preziosi realizzati nei propri laboratori nella seconda metà degli anni novanta del Novecento e allestita nella così detta “cucina” di Casa Vasari. La raccolta è ispirata ai gioielli del Rinascimento e alla produzione artistica di alcuni dei principali artisti dell’epoca, tra cui il Vasari stesso che nella sua formazione ebbe modo, come altri artisti suoi contemporanei, di avvicinarsi all’oreficeria, riproducendo i gioielli con una dovizia di particolari che tradisce la sua esperienza nell’arte orafa. Tutte le info: Casa Museo Giorgio Vasari Arezzo