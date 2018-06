Ecco i mostri sacri di Aceves: arriva Lapidarium. L’artista: “Esporre davanti agli affreschi di Piero? Da pelle d’oca”

Così maestosi e imponenti da sembra antiche divinità. Forti, poderosi ma allo stesso tempo custodi di quella scintilla di poesia che è propria dell’arte classica.

I cavalli di Gustavo Aceves sono arrivati ad Arezzo ed hanno immediatamente conquistato gli angoli più suggestivi del centro storico cittadino e la Fortezza Medicea, quella fortificazione costruita dai fiorentini per difendersi dalla città e dai suoi abitanti.

Dal 16 giugno al 14 ottobre Arezzo ospita ‘Lapidarium: dalla parte dei vinti’, una delle tappe fondamentali del suggestivo progetto itinerante e in continua evoluzione a cui l’artista lavora dal 2014.

Una mostra imponente con oltre 200 opere realizzate in pietra, bronzo, resina, legno e altri materiali che verranno allestite in più luoghi del centro storico aretino – San Francesco, Sala Sant’Ignazio, Sagrato del Duomo, Piazza Vasari, Fortezza Medicea -, sull’idea del viaggio, della migrazione.

“Quando ho assistito all’allestimento della mia opera in piazza San Francesco – ha commentato Gustavo Aceves a margine dell’anteprima per la stampa della mostra – non potevo credere di esporre il mio lavoro all’ingresso del luogo che custodisce i capolavori di Piero della Francesca. Mi è venuta la pelle d’oca. Ancora se ci penso non ci credo. Sono estremamente soddisfatto e onorato”.

Con questo progetto infatti, Aceves, uno dei massimi interpreti dell’arte contemporanea a livello mondiale, intende ricreare idealmente le peregrinazioni della ‘Quadriga di San Marco’, opera che l’artista messicano, appena ventenne ebbe modo di ammirare nella sua Città del Messico, restandone folgorato. Erano gli anni ’70 e prima di essere musealizzati, quegli antichissimi cavalli bronzei provenienti da Costantinopoli, percorrevano un ultimo giro attorno al mondo, che avrebbe messo fine alla serie di migrazioni delle quali, sin dal XIII secolo, erano stati protagonisti.

Da lì, per Aceves, l’idea dare vita ad un opera che potesse ripercorrere lo stesso itinerario fatto dalla ‘Quadriga di San Marco’: il suo ‘Lapidarium’ propone statue dedicate al cavallo, simbolo che evoca il movimento, lo spostamento.

“Ancora una volta la Fortezza si conferma quale luogo privilegiato per la scultura, ospitando le straordinarie opere di Gustavo Aceves in una mostra di grande suggestione artistica e di fortissimo impatto emotivo. – commenta il sindaco Alessandro Ghinelli – Siamo di fronte ad un artista tra i più importanti a livello internazionale, e siamo di fronte alla sua narrazione monumentale e in continuo divenire, dei dolori della storia rievocati da imponenti sculture equestri mutilate. Sono opere che raccontano le diaspore ma che al contempo, riflettono sul rapporto che da millenni lega l’uomo al cavallo, insostituibile compagno di esplorazioni e conoscenza. Opere che trovano spazio non soltanto tra le mura medicee ma anche nelle strade e piazze del centro storico. Arezzo, che proprio nel cavallo ha il suo simbolo fiero, fino ad ottobre ospiterà pertanto un evento di grande prestigio, a conferma della propria vocazione a città d’arte: non soltanto per le ricchezze che conserva, ma anche per la capacità dimostrata in questi anni di sapere organizzare, accogliere e valorizzare l’eccellenza dell’arte contemporanea. E da oggi, con la Fondazione ‘Guido d’Arezzo’, questo progetto di crescita consolida le proprie basi”.

Come nei classici lapidari museali, dove sono conservati frammenti di opere antiche con cui ricostruire la storia, anche l’opera di Aceves è caratterizzata dal “frammento”, elemento attraverso il quale ciascuno può recuperare le radici della propria storia. E una delle imponenti opere di Aceves è stata sistemata sul sagrato di piazza San Francesco, a due passi dall’ingresso della basilica dove sono custoditi gli affreschi della Vera Croce di Piero della Francesca.

Il viaggio dei cavalli di Aceves è il viaggio dei popoli migranti, una tema di grande attualità, ma che in assoluto caratterizza ciclicamente l’intera storia dell’umanità.

I suoi cavalli itineranti sono mutilati, scheletrici, sopravvissuti: una sorta di monumento equestre inverso, dedicato non ai vincitori ma ai vinti, agli antieroi di ieri, di oggi, di sempre.

Non mancano poi i motivi per i quali ‘Lapidarium: dalla parte dei vinti’ si sposa ad Arezzo, città il cui simbolo araldico è un cavallo e che ai cavalli affida la celebrazione della sua festa più importante: la Giostra del Saracino. Inoltre alla ‘Quadriga di San Marco’ si legano due episodi importanti: nel 1364, fu l’aretino Francesco Petrarca, ospite d’onore ai festeggiamenti per la sottomissione di Candia alla Repubblica di Venezia, a dare annuncio dell’avvenuto trasferimento del gruppo equestre alla corte dei dogi veneziani.

Infine, la quadriga ha un rimando immediato a Costantino, figura importante per il percorso umano e intellettuale di Aceves la cui storia trova ad Arezzo la propria consacrazione racconto affrescato da Piero della Francesca.

Gustavo Aceves (1957, Città del Messico) attualmente vive e lavora a Pietrasanta in Italia. Ha iniziato come pittore autodidatta e in tempi più recenti si è accostato alla scultura.

I suoi dipinti si sono focalizzati sulla figura umana e si sono caratterizzati per l’uso di colori forti tipici dei murale messicani.

A partire dagli anni ’70 le sue opere sono state esposte in tutto il mondo dalla Biennale di Venezia alla Biennale di Pechino e figurano nelle più importanti collezioni private e permanenti, fra cui il museo della Memoria y Tolerancia di Città del Messico e i Musei Vaticani. È uno degli artisti proposti dalle aste di Christie’s e Sotheby.

‘La mostra Lapidarium: dalla parte dei vinti’ è organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con il Comune di Arezzo.

'La mostra Lapidarium: dalla parte dei vinti'

Arezzo 16 giugno-14 ottobre 2018

Sedi espositive

San Francesco

Sala Sant’Ignazio

Sagrato del Duomo

Piazza Vasari

Fortezza Medicea

Orari:

dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Giorno di chiusura: lunedì.

Info:

0575-356203

www.arezzoaceves.wordpress.com

Pagina Facebook: Arezzo Cultura

Ingresso:

€3,00. Accesso gratuito per i minori di 12 anni.

I biglietti sono acquistabili presso le sedi espositive di Sant’Ignazio e Fortezza Medicea oppure presso l’Info Point di Piazza della Libertà, 1.

Comitato Scientifico: Francesco Buranelli, Anna Di Bene, Alessandro Ghinelli, Francesca Chieli, Roberto Barbetti, Andrea Sbardellati.

Contributi di: Jose Luis Gutierrez, Antonio Luchinelli, Aimee Hoffmann.

Enti patrocinanti: Comune di Arezzo, Ambasciata del Messico in Italia.

Partner: Conad. “Lapidarium. Dalla parte dei vinti”