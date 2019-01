Tragedia in volo, disposta l'autopsia su Scarpelli. Indagini sulla dinamica: ipotesi di un errore del pilota francese

L'incarico al medico legale è stato conferito questa mattina: nei prossimi giorni si svolgerà l'autopsia su Maurizio Scarpelli, il pilota di elicottero morto nel terribile incidente che si è verificato sotto al ghiacciaio del Rutor. La notizia è riportata da AostaSera . Oggi il pm Carlo Introvigne, titolare del fascicolo aperto per omicidio colposo plurimo e disastro aere ha conferito l'incarico al medico legale Mirella Gherardi, che svolgerà l'accertamento su tutte le vittime. Nello scontro tra l'elicottero di Scarpelli e un ultraleggero francese sono morte in tutto 7 persone.

Intanto i familiari di Scarpelli, conosciutissimo in città dove aveva la baso operativa della sua azienda di elisky, hanno raggiunto Aosta e stanno seguendo le dolorose pratiche del caso, in attesa del nullaosta della Procura per i funerali.

Il video dei soccorsi

Domani è stato anche fissato l'interrogatorio di convalida del fermo del pilota francese, il 64enne Philippe Michel, che si trova ricoverato presso l'ospedale di Aosta. E' probabile che anche domani l'uomo si avvalga della facoltà di non rispondere viste le sue critiche condizioni di salute in seguito allo schianto.

Proseguono anche gli accertamenti sui resti dei velivoli che sono stati posti sotto sequestro.

La tragedia

L'incidente è avvenuto venerdì scorso, a 2600 metri di altezza, sotto al ghiacciaio del Rutor. La dinamica ha ancora aspetti poco chiari. Secondo le prime ricostruzioni i due velivoli si sarebbero trovati in posizione perpendicolare quando si è verificato lo schianto. Pare, ma i periti dovranno portare a termine tutti i loro accertamenti, che il pilota francese non avesse segnalato la sua posizione.