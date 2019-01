L'incubo dei furbetti della sosta: Capture ha già multato 500 aretini in due mesi

L'esperimento è partito a novembre e dopo due mesi i frutti maturati sono oltre 500: tante sono le multe per divieto di sosta notificate con Capture, il nuovo strumento a disposizione della polizia locale di Arezzo nella notta ai furbetti dei parcheggi.

Il problema sosta selvaggia

Le criticità sono diffuse in più zone del centro di Arezzo, davanti alle scuole negli orari di apertura e di chiusura dei plessi, in piazza Guido Monaco, nei pressi dei Bastioni. C'è anche chi non ha avuto remore a raccontare i perché di un parcheggio improvvisato, fuori dagli stalli, in doppia fila e addirittura sopra il marciapiede ai bordi di una rotatoria. Pessime abitudini, dure a morire, che congestionano il traffico in zone cruciali, tanto che le ripercussioni sulla viabilità si notano, nelle ore di punta, a distanza di centinaia e centinaia di metri, con lunghi incolonnamenti. Ma la più odiosa tra le infrazioni, rimane certamente quella di chi approfitta dei posteggi per i disabili, senza averne alcun diritto.

Come funziona il Capture

Capture è stato acquistato dal Comune di Arezzo per individuare rapidamente chi si trova in divieto di sosta, abbattendo il margine di errore. Si tratta di una scatola con camera che viene piazzata sopra una macchina della polizia locale. A bordo ci sono due agenti che effettuano l'uscita. Settimanalmente, vengono proposti 2-3 servizi di questo tipo, che affiancano i tradizionali poliziotti e ausiliari del traffico a piedi. Quando la pattuglia affianca i veicoli in divieto, Capture scatta una foto e vengono raccolti i dati del veicolo. Finito il servizio, gli agenti mettono in ordine le targhe dei veicoli in contravvenzione e raccolgono il materiale che Capture ha prodotto. Nell'arco di qualche giorno, un paio di settimane al più, viene inviata la notifica della sanzione tramite posta certificata al proprietario della macchina. In due mesi, come detto, sono stati già più di 500 i verbali elevati.