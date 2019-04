"Pam vuole tagliare i salari". Lavoratori in stato di agitazione: "Abbiamo proposto il rilancio di Tortaia"

Solo salario base e contingenza.

Ovvero, taglio della busta paga di quasi un terzo con equiparazione ai neo assunti.

E' quello che potrebbe diventare il futuro prossimo dei lavoratori "anziani" della Pam, gruppo veneto che dal 1958 gestisce la nota catena di super e ipermercati in tutta la Penisola, e che in provincia di Arezzo conta numerosi store.

La denuncia arriva direttamente dai rappresentanti dei lavoratori che, proprio in queste ultime giornate, hanno avuto un serrato confronto con i manager dell'azienda.

Un'idea che si sarebbe già trasformata in un'ipotesi neanche tanto remota visto che, sempre stando a quanto sostenuto dai sindacati, sarebbe già stata messa nero su bianco e piazzata sul tavolo dei rappresentanti dei lavoratori.

“La richiesta che ci è stata fatta è molto semplice – prosegue Bianconi - Prevede il taglio dei salari e la possibilità di accordi che deroghino al contratto nazionale e alle attuali condizioni economiche e normative. Insieme ai dipendenti non solo abbiamo rifiutato i tagli del salario ma chiediamo alla Pam maggiori investimenti, soprattutto per i punti vendita più penalizzati. Interventi che prefigurino il rilancio degli store nella provincia di Arezzo e una sua maggiore concorrenzialità sul mercato. Fino ad oggi richieste come la riattivazione dell'addetto di reparto alle carni e al pesce, o la presenza in negozio di prodotti tipici locali oppure il recupero delle gallerie commerciali dei negozi di Tortaia e Sansepolcro sono state completamente inascoltate. Dinanzi al silenzio su queste proposte e alla “risposta” del taglio dei salari, il personale Pam della provincia di Arezzo ha approvato all'unanimità, la proposta della proclamazione dello stato di agitazione".