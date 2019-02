"Per me no, sono qui da 4 anni". Reddito di cittadinanza tra favorevoli e contrari: "Attenzione ai furbetti"

"Sì, mi sono informato, mi serve, ma sono qui solo da 4 anni". Questa è una delle risposte ricevute sul reddito di cittadinanza da parte di un uomo di origini pakistane, con qualche problema di lavoro, ma che non potrà accedere alle richieste del reddito di cittadinanza perchè come gli hanno già spiegato, non rispetta il criterio dei 10 anni di residenza in Italia. Un paletto che sta frenando anche gli stessi aiuti ai senza fissa dimora perché 90 volte su 100 non hanno registrata la propria residenza da nessuna parte.

Ma cosa ne pensano gli aretini del reddito di cittadinanza? "E' presto per dirlo, potrebbe funzionare, ma non sono d'accordo su tutto" spiega un anziano, "Spero funzioni perché ce n'è bisogno" dice una donna. Ma entrando nel merito alcuni aretini, soprattutto giovani fanno dei distinguo per fasce d'età "credo sia più adatta per gli adulti che perdono il lavoro, ma non per i giovani" e una ragazza aggiunge "Sotto i cinquanta anni non ha senso, servono solo incentivi al lavoro."

"A me non mi tocca" commenta sarcastico un pensionato che poi tona indietro e aggiunge "Anzi, aumenteranno l'Imu, quindi a me tocca, sì mi tocca pagare".

Da alcune ore è attivo il sito del Governo per le informazioni sul reddito di cittadinanza che poi diventerà operativo.