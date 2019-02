Primarie Pd. Gelli ad Arezzo: "Sanità e politiche sociali pilastro della nostra campagna"

Continua il cammino del Partito Democratico verso le primarie che porteranno all’elezione del prossimo segretario nazionale.

Domenica 3 marzo, gli iscritti e non saranno chiamati alle urne per scegliere chi tra Nicola Zingaretti, Roberto Giachetti, Maurizio Martina, Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino sarà il prossimo leader.

In questo contesto, anche nel territorio aretino, si susseguono iniziative pre elettorali volte alla creazioni di un dibattito politico costruttivo.

E così ecco che in città è arrivato Federico Gelli, ad Arezzo su invito del comitato per Zingaretti. Medico, parlamentare nella precedente legislatura e già vice presidente della giunta regionale della Toscana, Gelli è stato responsabile nazionale sanità del Pd e promotore della legge sulla responsabilità e sicurezza delle cure. Oggi è responsabile del rischio in sanità di Federsanità Anci e dal giugno 2018 è presidente e fondatore della Fondazione Italia in Salute.