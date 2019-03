I due papà della piccola Elisa. Una storia arcobaleno per raccontare l'omogenitorialità

In Toscana se ne contano circa 80, ad Arezzo invece sono tre le coppie con figli che hanno deciso di iscriversi all'associazione Famiglie Arcobaleno. Ma di fatto un'anagrafe, o per meglio dire, un censimento di quanti nuclei si siano formati nel tempo è impossibile da fare.

Perché?

Perché per loro ancora non c'è una legge che li riconosca.

"Siamo delle famiglie fantasma - spiega Laura Giuntini, del coordinamento nazionale Famiglie Arcobaleno - Per lo Stato lo siamo. Ma di fatto esistiamo eccome".

E allora eccole qua le famiglie arcobaleno. Quei nuclei costituiti da coppie gay con figli.

Una realtà che non tutti ancora conoscono a fondo e per la quale non esiste neppure un’anagrafe vera e propria in quanto ancora non c’è una legge che li riconosca in maniera ufficiale. Un universo quasi parallelo dove oltre alle mamme e ai papà si contano migliaia di piccoli.

Ma allora come è la vita per una coppia gay che sceglie di allargare la propria famiglia?

A raccontarlo agli aretini sono stati Mauro e Simone da poco diventati i papà di Elisa (nome di fantasia) che ha stravolto la loro vita portando gioia e grande amore.

"Vorremmo un futuro - raccontano i due papà - dove non sia più necessario parlare di omogenitorialità. L'Italia è pronta perché molte persone non hanno pregiudizi e vivono il nostro nucleo familiare come un dato di fatto. Con naturalezza. Ci auguriamo che presto possa essere pronta anche una legge che ci riconosca a livello giuridico".



Il comitato Arcigay Arezzo "Chimera Arcobaleno" e il gruppo toscano dell'associazione Famiglie Arcobaleno sono stati capofila dell'iniziativa "Una bimba con due papà" che si è svolta presso il Centro Contro le Discriminazioni di Villa Severi.