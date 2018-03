U.S. Arezzo, OraGhinelli: “Grazie al sindaco per l’impegno profuso, avanti tutti insieme”

La nota di Ora e del suo gruppo consiliare.

Per una volta parliamo non come consiglieri comunali di maggioranza ma come Aretini e Tifosi: non possiamo esimerci, arrivati al fatidico giorno 16 marzo, dal ringraziare Alessandro Ghinelli per quanto ha fatto per le sorti dell’U.S. Arezzo.

E lo facciamo fieri di essere rappresentati da chi ha veramente a cuore la sua Città e sente l’onore di rappresentarla in tutte le situazioni.

Parliamoci chiaro: siamo, purtroppo, avvezzi ai fallimenti del calcio aretino. Ma mai come in questa (speriamo) ultima circostanza l’amministrazione e su tutti il Primo Cittadino si è adoperato, assumendosi responsabilità che altri al suo posto avrebbero accuratamente scansato.

Ha prevalso il senso di appartenenza e del dovere contro soggetti discutibili, critiche altrettanto discutibili, la tirannia del tempo e le difficoltà incontrate.

Ma questo primo passo, fondamentale, è stato fatto e per questo ti ringraziamo.

Ora la strada è ancora lunga ma confidiamo che, grazie all’impegno di tutti, il cavallino possa restare rampante nel panorama del calcio professionistico.

Un ringraziamento va anche, ovviamente, a chi materialmente ha contribuito; ad Orgoglio Amaranto, impagabile, ai dipendenti e ai tesserati dell’U.S Arezzo, e, ci sia consentito, all’amico Paolo Bertini che si è dedicato alla causa in maniera encomiabile.

Forza Arezzo e in c..o ai gufi e alle gufe!