Tragedia Archivio di Stato, tante domande attendono risposta. I sindacati: “Il prefetto attivi un tavolo”

Una fermata dei lavoratori di tutti i settori per 4 ore ad Arezzo, un presidio probabilmente di fronte all’Archivio di Stato, luogo della tragedia e lo sciopero nazionale dei dipendenti del Ministero dei beni culturali, lo stesso per il quale lavoravano Piero Bruni e Filippo Bagni.

Queste le iniziative annunciate dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil per il giorno dei funerali delle due vittime, morte per aver inalato gas Argon durante un anomalo allarme antincendio all’Archivio di Stato di Arezzo. Un luogo dove fino a giovedì mattina nessuno pensava si potesse morire così.

“E’ impensabile che Piero e Filippo siano usciti di casa per andare a lavorare in quel luogo e siano morti così, le indagini sono in corso, ma è evidente che qualcosa non è andato come doveva.” Ha commentato Maurizio Milanesi, segretario della Fp della Cisl, il sindacato del quale Bruni faceva parte come rsu dell’Archivio.

Al centro dell’attenzione dei sindacati la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche quelli pubblici, che questa tremenda vicenda ha evidenziato non siano affatto esenti da rischi, e la formazione, forse non troppo mirata rispetto alle situazioni reali che si possono presentare. Tante le domande alle quali si dovrà trovare una risposta a cominciare da quella sul funzionamento del sistema antincendio. Perché ha suonato l’allarme e si è diffuso il gas Argon se un incendio non era in atto? Perché il gas ha saturato la stanza interrata dove erano custodite le bombole e non si è diffuso solo nelle sale dove sono conservate le carte che non devono essere intaccate da un incendio? E tra i dipendenti dell’Archivio c’era consapevolezza della presenza di questo gas e di quanto potesse essere letale? C’era stata adeguata formazione sulle procedure da mettere in atto? C’erano sistemi di sicurezza e di deterrenza sufficienti?

A queste domande dovranno dare risposta anche gli inquirenti che da giovedì indagano sul caso affidato al pm di turno Laura Taddei. Un passaggio chiave saranno le due autopsie che con tutta probabilità saranno condotte ad Arezzo, ma solo dopo che saranno spediti, se la procura lo riterrà opportuno gli avvisi di garanzia a chi potrebbe avere un profilo di responsabilità. Così loro stessi potranno nominare i periti di parte e poter presenziare così all’esame autoptico.

Se questa procedura scatterà lunedì, allora è plausibile pensare che i funerali si terranno martedì. Tutto è da stabilire, ma le famiglie sono propense a tenerli nei loro luoghi di culto di riferimento, il Duomo di Arezzo per Filippo Bagni e la parrocchia di San Pietro e Paolo alla Marchionna per Piero Bruni.

Intanto i sindacati confederali per voce di Mugnai, Salvini e Farinelli chiedono al prefetto di attivare un tavolo.