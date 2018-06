Torneo Giovanile Città di Anghiari: ecco i vincitori della settima edizione

Si è concluso mercoledì 13 giugno con lo svolgimento della finale esordienti il 7° Torneo Giovanile Città di Anghiari, manifestazione calcistica organizzata come sempre dalla Baldaccio Bruni Anghiari che ha avuto luogo sul manto verde del “Saverio Zanchi”. All’edizione 2018, cominciata ad inizio maggio, hanno preso parte le categorie sperimentali di allievi, giovanissimi, esordienti che si sono sfidate in gare divertenti ed intense. La competizione ha fatto registrare un positivo riscontro ed ha permesso ai migliori giovani del nostro territorio di mettersi in mostra. E’ stata un’altra bella edizione che ha permesso a tutti gli appassionati di vivere un mese dedicato al calcio giovanile caratterizzato da giocatori di talento e soprattutto dalla voglia di divertirsi. La Baldaccio Bruni ringrazia tutte le squadre partecipanti (dirigenti, staff tecnico e giocatori), il pubblico che ha assistito alle sfide e i tanti volontari che nelle varie sere si sono alternate al bar ed allo stand gastronomico dimostrando ancora una volta passione e attaccamento ai colori biancoverdi. Tra gli allievi il successo è stato ad appannaggio del Santa Firmina, tra i giovanissimi a fare festa è stato il Castello Calcio, mentre il trofeo degli esordienti se lo è aggiudicato la Baldaccio Bruni Anghiari.

Ecco quanto è accaduto nelle tre finali.

ALLIEVI – Il Santa Firmina si è aggiudicato la finale riservata agli allievi sperimentali vincendo 3-2 con il Castello Calcio al termine di una sfida combattuta ed emozionante. I tifernati si sono portati sul 2-0 grazie ai gol firmati da Sorbelli e da Marcello, ma hanno subito la rimonta aretina che si è concretizzata in virtù delle reti realizzate da Romanò, Styan e ancora Romanò. Premi individuali per Romanò del Santa Firmina e per Sorbelli del Castello.

GIOVANISSIMI – Il Castello Calcio ha vinto la finale riservata ai giovanissimi sperimentali battendo 3-1 il Vivi Altotevere Sansepolcro. Bianconeri avanti con Mazzoni, ma raggiunti e poi superati dai tifernati con le reti di Pazzaglia, Perugini e Capaccioni. Premi individuali per Milani del Sansepolcro e per Pazzaglia del Castello.

ESORDIENTI – la Baldaccio Bruni Anghiari si è imposta per 5-4 con il Vivi Altotevere Sansepolcro nella finale degli esordienti sperimentali grazi ai gol di Ascosi, Pancioni e Hajri e alla doppietta di Vinciguerra (in rete per i biturgensi Barculli, 2 volte Aversario e Tilli). Per la prima volta la squadra biancoverde ha vinto il torneo di casa in questa categoria. Merito di un ottimo gruppo e del lavoro svolto dagli allenatori Bellucci e Parreschi. Premi individuali per Aversario del Sansepolcro e per Mansour della Baldaccio.

Questo il commento di Antonio Moretti, responsabile del settore giovanile della Baldaccio Bruni Anghiari. “Si chiude il torneo con molta soddisfazione. Sia per le molte presenze che per il grado di apprezzamento, dovuto al livello tecnico delle gare disputate, alla capacità organizzative dimostrata dalla Baldaccio e alla parte culinaria che è stata curata perfettamente dai meravigliosi volontari dello stand gastronomico. In questo campo la società ha giocato il suo asso mettendo in cucina un gruppo eccezionale al quale, unitamente ai custodi, va il più sentito grazie per l’operato svolto. Da parte mia e di tutti i dirigenti”.

Appuntamento già fissato per il 2019 con l’8° edizione del Torneo Giovanile Città di Anghiari.

Daniele Gigli

ufficio stampa Baldaccio Bruni Anghiari

sito internet: www.baldacciobruni.it

cell. 347 9468224

e-mail: danielegigli78@gmail.com