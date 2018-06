Polizia Municipale Bibbiena: in estate il servizio sul territori si intensifica

E’ stato approvato nell’ultima seduta della giunta esecutiva di martedì 12 giugno il nuovo progetto “Bibbiena Sicura 2018”. Si tratta di un’iniziativa volta all’estensione del servizio ordinario sino alle 24 di ogni sabato del mese di luglio fino al 31 agosto, in particolar modo in concomitanza con le manifestazioni del territorio.

Il progetto, redatto dal comando della Polizia Municipale di Bibbiena, in sostanza, va incontro alla crescente domanda di sicurezza che proviene dai cittadini in termini di tutela dell’ordinato svolgimento della vita civile, di prevenzione dei fenomeni di inciviltà, degrado e di ogni comportamento illecito.

La forza del percorso “Bibbiena sicura” è anche la programmazione coordinata fatta cn le altre forze dell’ordine presenti sul territorio.

“Gli obiettivi perseguiti sono il maggior presidio del territorio nei mesi estivi e in orario serale, intensificazione delle attività di prevenzione ma anche repressione qualora siano necessarie, servizi mirati di vigilanza stradale in concomitanza con gli eventi di intrattenimento – commenta il sindaco Daniele Bernardini – Due mesi e mezzo intensi nelle ore serali con orario 19-24 in cui si mira a tutela l’ordine pubblico, ma soprattutto a prevenire. Prevenzione è una parola importante. La presenza maggiore degli agenti di Polizia Municipale nei sabato sera rappresenta soprattutto la volontà dell’amministrazione di anticipare episodi spiacevoli che possono accadere in certe situazioni dove aumenta notevolmente la presenza di persone. La novità di quest’anno è proprio quella di far coincidere, quanto più possibile, il servizio aggiuntivo con le manifestazioni promosse o sostenute dall’amministrazione”.