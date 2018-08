Piazza Zucchi, torna il mercato dei Saperi e Saperi

Il mercato dei Sapori e dei Saperi Aretini torna da domani, martedì 28 agosto, in piazza Zucchi. Le bancarelle di Sapori e saperi aretini, saranno allestite dalle 8 alle 13. Riprende quindi l’appuntamento settimanale dopo la pausa estiva. Il mercato in piazza Zucchi è stato promosso da Confesercenti, Cia e Confagricoltura con l’obiettivo di riqualificare e animare Piazza Zucchi in modo che diventi un punto di riferimento per l’intero quartiere di Saione.

Con il mercato gli organizzatori intendono mettere in vetrina prodotti, fornire un servizio funzionale anche alle esigenze dei residenti del quartiere, ma anche creare, grazie alle bancarelle, un luogo di aggregazione e incontro tra chi vive, lavora e frequenta Saione.

La riqualificazione di Saione passa quindi anche attraverso il Mercato dei Sapori e Saperi aretini di Piazza Zucchi diventato da aprile ad oggi un punto di riferimento per molte persone a caccia di prodotti genuini di qualità e a chilometro zero grazie alla professionalità delle aziende locali. Ogni martedì mattina dalle 8 alle 13 sono una decina le aziende aretine con i formaggi, i salumi, le marmellate, il miele, i legumi, i tartufi, la verdura e la frutta di stagione.