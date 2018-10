Nuove Acque rende noto che giovedì prossimo 11 ottobre è stato programmato un intervento di manutenzione a Lucignano.

Nella fascia oraria compresa tra le 10.00 e le 14.00, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in loc. Croce, via Gramsci, via Verdi, via Peschiera, via Le Corti.

Al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità, che potrebbero protrarsi anche nella giornata successiva.