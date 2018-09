Nuove Acque: tecnici al lavoro nei comuni di Cortona, Monte San Savino e Lucignano

Nuove Acque rende noto che giovedì prossimo 6 settembre sono stati programmati tre interventi di manutenzione: uno a Cortona, uno alla rete idrica di Monte San Savino ed uno a quella di Lucignano.

A Cortona, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 11.00, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nel centro storico, in via Nazionale, via Roma, via Guelfa, via Ghibellina, via del Giardino, vicolo Petrella, via Ghini, via Mura del Mercato, via Marco Polo, via Coppi, vicolo Corazzi, vicolo della Vigna, vicolo della Fogna, vicolo Armaioli, vicolo Alfieri, via S. Benedetto, via S. Antonio, vicolo Baccelli, vicolo della Rosa, vicolo Cattani, vicolo del Fosso, vicolo dell’Orto della Cera, vicolo Loreto, via della Campana, vicolo del Moro, vicolo della Luna, via Gioco del Pallone, B.go S. Vincenzo, via del Mercato, via Michelangelo, Tanella di Pitagora, viale del Parterre.

Sempre giovedì 6 settembre, a Monte San Savino, i tecnici saranno al lavoro dalle 9.00 alle 13.00 a Montagnano, dove sarà necessario sospendere temporaneamente il servizio.

Infine, nella stessa giornata di giovedì 6 settembre, è previsto un intervento anche a Lucignano, per l’esattezza nella zona industriale Pianello, dalle 9.00 alle 13.00.

In tutti e tre i casi, al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento ed al successivo riempimento delle tubazioni, fenomeni che potrebbero protrarsi anche nella giornata successiva.