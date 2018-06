Notti e Note d’estate. Civitella ha programmato le notti d’estate

Un ricco cartellone estivo dal titolo “Notti e note d’Estate” accompagnerà Civitella nei mesi più caldi dell’anno: un programma variegato che spazia dal teatro, all’arte, al cinema, alla musica e alla scoperta di magnifici scorci di Oliveto e dintorni con una passeggiata al chiaro di luna.

“Tantissime proposte che intendono creare un impegno culturale che spero in molti accolgano con favore. C’è grande soddisfazione per il lavoro svolto – hanno dichiarato il primo cittadino Ginetta Menchetti e l’assessore Valeria Nassini – Ed è la rassegna teatrale amatoriale “Il Pino”, a cura dell’associazione I Racimolati, che ha aperto il cartellone martedì 12 giugno. Desideriamo ringraziare le numerose associazioni con le quali si è instaurato un clima di grande cooperazione nell’organizzazione delle varie iniziative con l’obiettivo di far conoscere i vari angoli del nostro territorio comunale”.

Le manifestazioni sono in programma nei diversi centri storici a partire da quello di Badia al Pino, passando per i borghi di Civitella e Oliveto , per proseguire nella piazza di Tegoleto e concludersi nel centro storico di Ciggiano il 16 settembre.

Oltre ad ospitare gli ormai due festival di respiro provinciale come il Festival delle Musiche e Terre D’Arezzo Music Festival , quest’anno ospitiamo anche due artisti del territorio come il maestro artigiano Luca Nistri che nel borgo di Oliveto accompagnerà le sue opere con poesie e musica e la cantante Eleonora Betti di fama internazionale con il suo concerto nella suggestiva Piazza Lazzeri di Civitella.

Nella Piazza di Tegoleto si terrà la rassegna cinematografica “Cinema sotto le Stelle” a cura dell’Associazione C&T di Tegoleto.

Appuntamenti musicali saranno offerti anche dalla due Filarmoniche locali la Filarmonica di Santa Cecilia di Civitella e la Filarmonica di Ciggiano.

Numerose sono le iniziative culturali ad ingresso gratuito in un’ottica di facilitazione di accesso , per i dettagli sul programma consultare il sito del Comune di Civitella in Val Di Chiana (www.civichiana.it) e la pagina Facebook del Comune stesso.