Maltempo, codice giallo per piogge. E domani neve fino a quote di collina

La Sala Operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge e locali temporali per la giornata di oggi e per nevicate e vento fino alle 23.59 domani, giovedì 28 dicembre.

Oggi, mercoledì, la perturbazione in corso porterà piogge diffuse anche a carattere di rovescio o breve temporale associato a locali grandinate con rischio idrogeologico e idraulico su alta Toscana e Versilia, Val di Chiana, Val Tiberina e Maremma.

I fenomeni sono in attenuazione durante la serata. Stessa situazione domani giovedi con interessamento prevalentemente della zona sud della Toscana, con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, in generale cessazione in serata.

Nella giornata di domani su tutta la Toscana, fatta eccezione della costa, possibili nevicate fino a quote di collina (500 metri) con accumuli poco abbondanti.

Vento forte, con raffiche di Libeccio sui versanti sottovento dell’Appenino e domani, giovedì, raffiche di Maestrale sull’Arcipelagooggi e domani mare agitato (o localmente molto agitato al largo a nord dell’Elba) su tutti i settori.

Per informazioni più dettagliate sui rischi e le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo/rischi-e-norme-di-comportamento