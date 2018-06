“La nuova stagione del Governo del Territorio”. Mercoledì 13 giugno alla Casa della Musica

Mercoledì 13 giugno, alla Casa della Musica in piazza Grande, si terrà il seminario “La nuova stagione del Governo del Territorio” promosso da Anci Toscana e Regione in collaborazione con il Comune di Arezzo. Da novembre scorso è iniziato un percorso di riflessione al quale è seguito il confronto territoriale articolato in cinque incontri. Quello di Arezzo è il quarto.

I lavori saranno aperti alle 9,30 dal sindaco di Arezzo e vicepresidente di Anci Toscana Alessandro Ghinelli e dall’assessore regionale al Governo del territorio Vincenzo Ceccarelli. Seguiranno le relazioni, di inquadramento generale, a cura della Regione Toscana con “Lo stato di attuazione della Legge regionale 65/214: prime esperienze applicative e prospettive future” di Lucia Meucci, “Dare attuazione ad un Piano co-pianificato: i primi due anni del Piano Paesaggistico toscano” di Cecilia Berengo e “Le novità legislative” di Serena Borsier e Daniele Mezzotta.

Di “Informazione e partecipazione” parlerà il garante della partecipazione Francesca De Santis e Sabrina Iommi di Irpet di “Un database per i Comuni”. E dell’osservatorio regionale del paesaggio ne parlerà quindi il presidente Mauro Agnoletti. Alle 11,30 si aprirà la tavola rotonda a cui prenderanno parte Sergio Chienni, sindaco di Terranuova Bracciolini e vicepresidente di Anci Toscana, Michele Mariottini consigliere rete toscana delle professioni, il soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo Anna Di Bene e il presidente della Camera di Commmercio di Arezzo Andrea Sereni. Alle 13 le conclusioni saranno affidate all’assessore Vincenzo Ceccarelli.