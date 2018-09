Firmata dal sindaco Alessandro Ghinelli l’ordinanza che dispone la proclamazione del lutto cittadino per le giornate di oggi, martedì 25, e domani mercoledì 26 settembre, durante le quali si svolgeranno le esequie rispettivamente di Piero Bruni e Filippo Bagni, i due dipendenti dell’Archivio di Stato di Arezzo, deceduti a causa di una fuga di gas sprigionatasi dall’impianto antincendio. I funerali di Piero Bruni si terranno oggi pomeriggio alle 15,30 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, quelli di Filippo Bagni domani mattina alle 10,30 in cattedrale.

L’ordinanza, trasmessa al Prefetto di Arezzo, alle forze dell’ordine e alla polizia locale, stabilisce l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e invita gli esercizi commerciali a sospendere l’attività e ad abbassare le saracinesche dei negozi contestualmente alla celebrazione delle esequie. Invita inoltre a osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio di ogni spettacolo pubblico, teatrale, musicale o sportivo in programma nel territorio comunale fino a domenica 30 settembre 2018.