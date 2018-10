Festival dello Spettatore: cala il sipario sulla terza edizione della manifestazione

Si è conclusa ieri, domenica 7 ottobre, la terza edizione del Festival dello Spettatore, iniziativa ideata dalla Rete Teatrale Aretina intorno all’esperienza di Spettatori Erranti, organizzata con il sostegno e il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Toscana e del Comune di Arezzo, in collaborazione con Università di Siena e numerosi partner come Fondazione Toscana Spettacolo, RAT Residenze Artistiche della Toscana, Sosta Palmizi, Liceo “Vittoria Colonna”.

Il festival, che concentra l’attenzione sulla figura dello spettatore, costituisce un caso unico in Italia. Il programma, che si è svolto in vari spazi cittadini dal 3 all’7 ottobre, ha proposto un cartellone composto non solo da spettacoli ma soprattutto da una significativa quantità di eventi collaterali come incontri, convegni e altre attività che pongono l’attenzione ai percorsi di avvicinamento e coinvolgimento dei cittadini nella produzione culturale.

“E’ stata un’esperienza straordinaria che ha superato ogni più rosea aspettativa – affermano Massimo Ferri, presidente della Rete Teatrale Aretina e Laura Caruso, co-curatrice del progetto – In questi 5 giorni i 20 appuntamenti del festival sono stati partecipati oltre ogni previsione da docenti universitari, studenti, operatori culturali e giornalisti provenienti da tutto il territorio nazionale, gruppi di spettatori organizzati e cittadini, con un livello di discussione e riflessione molto approfondito. Per quanto riguarda gli spettacoli abbiamo registrato il tutto esaurito con spettatori provenienti anche da fuori regione con il picco dello spettacolo Macbettu salutato da applausi finali durati ben 13 minuti. Un risultato eccezionale per questa terza edizione, resa possibile grazie al supporto delle istituzioni, dei partner della rete e della squadra organizzativa che ha lavorato con entusiasmo a questo progetto.”

Grande successo ottenuto sia dal flash mob “La città in palmo di mano, il teatro in punta di dita” curato dal Teatro dell’Argine, che si è tenuto nel centro storico di Arezzo sabato 6 ottobre, e che ha costituito un momento di poesia e di divertimento per gli oltre 120 spettatori che hanno partecipato, sia dall’attesissimo Spettatori. La gran reunion #3, terzo incontro e confronto tra esperienze di gruppi di spettatori provenienti da ogni regione d’Italia, a partire dal Trentino fino alla Puglia.

Per proseguire la riflessione, estremamente articolata, saranno pubblicati gli atti degli incontri sui siti www.spettatorierranti.it e www.reteteatraleartina.it

Appuntamento all’anno prossimo, quindi, per la quarta edizione del Festival.