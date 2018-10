Il Baratto dei Saperi: un autunno di i appuntamenti all’Informagiovani

Arriva l’autunno e InformaGiovani Arezzo è pronto a partire con il calendario autunnale del Baratto dei Saperi, appuntamento consolidato e molto apprezzato.

Lezioni gratuite su vari argomenti con l’intento di stimolare la conoscenza di nuovi saperi e di offrire l’opportunità di condividere un proprio sapere a chiunque voglia farlo.

Progetto nato e alimentato dalla disponibilità e generosità di persone comuni che mettono a disposizione il loro tempo per condividere con altri un proprio sapere.

Lo spirito di queste lezioni non è affatto quello di sostituirsi a corsi specifici presenti nel territorio anzi, ne vuole essere stimolo. Le lezioni che offriamo infatti sono un primo avvicinamento ad alcuni saperi proprio per dare un’opportunità gratuita per scoprire nuove passioni o mettere alla prova qualche sogno nel cassetto per poi svilupparli nel modo che ognuno riterrà opportuno.

Le lezioni sono anche un modo per chi le tiene, per cimentarsi nell’insegnamento a piccoli gruppi e quindi sono anche palestra per chi da una propria conoscenza/passione potrebbe farne un lavoro.

Il Baratto dei Saperi è un’idea per creare occasioni di conoscenza, di relazione e di condivisione.

Al 20 di ottobre si chiuderanno le iscrizioni e le lezioni partiranno se sarà raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti (verrà comunicata la data di partenza agli iscritti per email).

Calendario Baratto dei Saperi_Autunno 2018:

Lezioni di Arabo (livello base):SABATO 16:30 – 18:00 a cura di Modar Al Ali

(livello base):SABATO 16:30 – 18:00 a cura di Lezioni di Portoghese (livello base): SABATO 14:30-15:30 a cura di Marcella Aline Toledo

(livello base): SABATO 14:30-15:30 a cura di Lezioni di Russo (livello base): MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ 17:00-18:00 a cura di Alena Tankova

(livello base): MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ 17:00-18:00 a cura di Lezioni di Tedesco (livello base): MARTEDÌ 16:00-18:00 a cura di Gianni Casoni

(livello base): MARTEDÌ 16:00-18:00 a cura di Lezioni di Disegno “Tutti possono disegnare” (livello base): VENERDÌ 16:30-18:00 a cura di Leonardo Ceccantini

(livello base): VENERDÌ 16:30-18:00 a cura di Lezioni di Preparazione a ECDL full standard: SABATO 11:00 – 13:00 a cura di Simone Borselli

Tutte le lezioni sono gratuite ma è necessario iscriversi richiedendo la scheda di adesione a InformaGiovani.

Le lezioni partiranno al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti e prevedono un numero massimo di partecipanti diverso a seconda del tipo di corso e fa fede l’ordine d’iscrizione e l’appartenenza alla fascia d’età 18-40.

informagiovani@comune.arezzo.it

www.informagiovaniarezzo.org