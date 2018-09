Sansepolcro, soddisfazione del Comune per l’edizione 2018 di Borgo Sport

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per l’ottimo successo riscosso da “Borgo Sport”, la manifestazione che il Comune di Sansepolcro dedica ogni anno agli sportivi e alle realtà associative che contribuiscono ad animare la città di Piero con le proprie attività. Un’edizione 2018 tutta nuova, strutturata in tre diverse giornate dal 14 al 16 settembre condite da appuntamenti conviviali, dimostrazioni, spettacoli e inaugurazioni nel segno dello sport locale. Le varie iniziative si sono svolte quest’anno all’interno della Cittadella dello Sport, il complesso di impianti e strutture che comprende tra gli altri il palazzetto, l’antistadio ed il rinnovato stadio Buitoni.

E proprio il Buitoni è stato scenario di alcuni dei principali eventi legati alla manifestazione con il simbolico taglio del nastro al termine di un’importante opera di ristrutturazione dello stadio e la scopertura della targa dedicata al calciatore biturgense Bruno Nespoli, scomparso prematuramente ad Olbia in uno scontro di gioco il 25 gennaio 1960.

“Bilancio più che positivo per un evento che a cui la nostra amministrazione tiene moltissimo – è il commento di Lorenzo Moretti, presidente del Consiglio Comunale con delega allo sport. Borgo Sport 2018 è stata una vera e propria fiera dello sport biturgense che ha permesso alle nostre associazioni di mettersi in mostra per l’intero weekend alla vigilia della nuova stagione. La formula dei tre giorni ci ha convinti pienamente, anche grazie al tempo che fortunatamente ci ha assistiti. Bellissimo il clima di amicizia e collaborazione che si è instaurato tra i vari atleti, associazioni e semplici appassionati. Questo, anche grazie ad un location a dir poco perfetta: con musica, spettacoli, sport, cibo e molto altro, la Cittadella ha dimostrato pienamente quanto può essere grande il proprio potenziale. Nel ringraziare tutte le associazioni, gli uffici comunali e i partner dell’evento, possiamo dire fin da ora che il progetto Borgo Sport continuerà con l’obiettivo di crescere anno dopo anno.”