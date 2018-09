Bus fuori strada in via della Montagna a Sansepolcro. L’incidente è avvenuto intorno alle 13,20 di oggi. Il mezzo non aveva passeggeri, all’interno soltanto l’autista quando è finito in una scarpata. L’uomo, un 40enne di San Giustino umbro, è stato soccorso: ha riportato più traumi (alla spalla e al dorso) ed è stato portato dai sanitari del 118 aretino al pronto soccorso del San Donato di Arezzo in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco per il recupero e i carabinieri.