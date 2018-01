Tragico fuori strada, oggi l’addio a Renato nel duomo di Cortona

E’ il giorno dell’addio a Renato Postiferi, il pensionato di 84 anni trovato senza vita all’interno della propria automobile in fondo a una scarpata in località Torreone, lungo la provinciale 34, poco fuori dal centro di Cortona. Un malore prima della caduta di 30 metri o il terribile schianto dopo l’incidente le possibili cause del decesso. La procura aretina ha deciso di restituire immediatamente la salma ai congiunti, senza effettuare l’esame autoptico. L’uomo era scomparso alle 12,30 di mercoledì 3 gennaio, alla mezzanotte successiva è avvenuto il ritrovamento dell’auto e del corpo dell’anziano in fondo a un burrone. Oggi alle 15 si tiene la celebrazione del funerale nel duomo di Cortona, la concattedrale di Santa Maria Assunta.

La denuncia della scomparsa

L’uomo si era allontanato da casa a bordo della sua Fiat Punto grigia poco dopo mezzogiorno di mercoledì. Era preoccupato per la lunga inattività della sua automobile e aveva deciso di rimetterla in moto per evitare che la batteria si scaricasse. Si è così allontanato dalla sua abitazione di via Rinfrena. I parenti lo attendevano poco più tardi a casa. Non vedendolo rientrare, era scattata la segnalazione ai carabinieri. Poi l’inizio delle ricerche e la formale denuncia di sparizione.

Il ritrovamento

Un malore, una distrazione o un errore in manovra. Queste le le possibili cause del fuori strada dell’84enne che, dopo aver percorso un paio di chilometri, era precipitato in un fondo a un burrone, in un punto della carreggiata senza guard rail. Era deceduto subito: o prima della caduta a causa di un malore o immediatamente dopo per le gravi ferite riportate. E’ stato avvistato in fondo al dirupo da un congiunto circa 8-10 ore dopo la caduta. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico legale, sono iniziate le complesse operazioni di recupero.

@MattiaCialini