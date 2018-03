Sparò al padre: verso l’assoluzione. La richiesta della Pm

Anche la pm Laura Taddei ha chiesto l’assoluzione di Giacomo Ciriello, il giovane che circa un anno fa sparò al padre Raffaele uccidendolo. Tra poco il gup Giampiero Borraccia leggerà il dispositivo con la sentenza. E Giacomo sarà lì, per capire cosa gli riserverà il futuro.

La pm questa mattina ha chiesto l’assoluzione con l’affidamento ad una struttura di terzo livello ovvero una Rems. La difesa invece ha chiesto una sistemazione in una struttura di secondo livello, meno restrittiva ma dove potrà proseguire il suo percorso.

Di enorme peso la perizia svolta dal medico legale Massimo Forgeschi e dallo psichiatra Massimo Marchi, incaricati dal Tribunale di Arezzo, dalla quale è emerso un importante disturbo della personalità sfociato, in quella tragica notte in cui Giacomo uccise il padre, con uno “scompenso psicotico delirante”. In pratica, al momento del delitto, il ragazzo non era in grado di intendere e di volere.

