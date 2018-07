Corri a Terontola, Tris della Polisportiva Policiano con Graziani-Tartaglini e Annetti in campo maschile

In un pomeriggio caldo e afoso circa 150 atleti hanno partecipato alla seconda edizione della “Corri a Terontola” disputata ieri pomeriggio e organizzata da G.S. La Gagliarda, CSI e con la collaborazione tecnica della Polisportiva Policiano.

I migliori atleti della provincia erano presenti a questa gara: un circuito di km 2,5 da ripetersi 3 volte.

Il via alle ore 19,10 con Emanuele Graziani (vincitore 2 giorni prima a S.Feliciano) ad imporre il ritmo, con lui Tartaglini, Cannucci, Annetti, Metushi, Vannuccini, Mbarek, Banelli, Guidelli, gli umbri Cancelloni e Burini mentre in campo femminile subito in mostra le atlete maggiormente accreditate alla vittoria Barneschi, Cenni, Volpi e Sanarelli.

Al 1° passaggio dopo km 2,5 transitano al comando Graziani, Tartaglini e Cannucci più staccati Metushi, Mbarek, Cancelloni, Banelli, Annetti e Guidelli.

Anche nel settore femminile il ritmo di Barneschi e Cenni costringono Volpi a rallentare staccandosi di circa 100 metri e poco dietro ancora Sanarelli.

Il percorso pianeggiante, ma con numerose curve per poter attraversare il paese di Terontola, costringono molti atleti a cambiare continuamente ritmo e se ne avvantaggia chi è abituato alle variazioni.In questa occasione l’azione di Graziani al secondo passaggio è decisiva: staccando il compagno di squadra Tartaglini mentre terzo ancora Cannucci, ma dietro Annetti sembra possa recuperare.

Negli ultimi 800 metri Graziani allunga decisamente nonostante il ritorno di Tartaglini e va a vincere con 10” di vantaggio mentre al 3° posto Annetti riesce nell’impresa staccando addirittura di 20” nel finale Cannucci che è 4° mentre Mbarek si piazza al 5° posto, buono il 6° posto di Guidelli triatleta che al mattino aveva fatto un allenamento insieme a Cenni in bicicletta (Arezzo-La Verna).

Nella gara femminile la resistenza di Cenni regge fino agli ultimi 2 km in cui Barneschi prende decisamente il comando andando a vincere su Cenni con un vantaggio di quasi 50” mentre 3^ resiste Volpi sull’attacco di Sanarelli che arriva quarta a 10 secondi, positivo rientro di Picchirilli al quinto posto.

Nei veterani vittoria di Carlini della Polisportiva Chianciano su Cassini e Fontani mentre negli argento vittoria di Cucchiarini della Olympic Lama su Tonelli e Marinangeli.

Negli ultrasettantenni netta vittoria di Sguerri (atl. Sestini) su Fosi e Blasi, assente Gibin Amilcare per una fastidiosa infezione, sperando di rivederlo presto alle competizioni.

Nella classifica di società vittoria della Polisportiva Policiano sulla Podistica il Campino e la Pol.Chianciano.

Prossimo appuntamento con il Grand Prix questa sera a Levane per “L’è come andar di notte” di km 9.