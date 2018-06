Ciak si gira a Castiglion Fiorentino. Cercasi comparse

Francesco Baccini, Roberto Ciufoli, Giordano Petri, Andrea Stefancikova, Claudio Madia, Graziano Salvadori e gli aretini Claudio Paffetti e Santino Cherubini saranno a Castiglion Fiorentino, a partire da domenica 17 giugno quando è in programma il Palio dei Rioni per le riprese del nuovo film di Luca Guardabascio, che si intitola “Credo in un solo padre”.

Basato su una drammatica storia di violenza sulle donne, il film è già proiettato su scenari internazionali. Il sindaco Mario Agnelli e l’assessore Devis Milighetti si sono molto battuti per fare in modo che le riprese coinvolgessero il territorio di Castiglion Fiorentino e in particolar modo il centro della città della Valdichiana, il Palio dei Rioni, il parco dedicato a Girolamo Presentini e i pascoli nelle campagne.

Gli attori di fama italiana e internazionale si muoveranno negli splendidi scenari della cittadina medioevale della Valdichiana e ci sarà occasione per numerosi cittadini di Castiglion Fiorentino di fare la comparsa.