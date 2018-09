Sorrisi nel calcio a 5 amatoriale, il Meleto vice campione italiano Anspi

Si è concluso il fine settimana di Bellaria dove si sono giocate, come da tradizione, le fasi finali nazionali dei campionati calcistici Anspi. L’Asd Meleto calcio a 5 si confermato, per il terzo anno consecutivo, vice campione nazionale arrendendosi soltanto in finale. A Bellaria era presente anche la Lokomotive di Cavriglia per le fasi finali del calcio a 11. Nonostante l’amarezza per il successo sfumato si tratta senz’altro di un risultato di prestigio per la squadra di Meleto che in pochi anni (la società è stata fondata nel 2014) ha già raccolto importanti successi sia al maschile che al femminile.

Successi che rappresentano un premio anche per l’impegno che i giovani della frazione cavrigliese hanno profuso fin dal primo momento per la gestione e la rifondazione della squadra, dedicando tempo, impegno e fondi personali alla costruzione di un progetto che solo qualche anno fa sembrava impossibile.

Ad un mondo dello sport a livello locale e non solo sempre più in difficoltà, questa piccola grande realtà sta dimostrando ancora di saper dare una risposta incredibile con un modello nuovo e vincente: si gioca per divertirsi, per fare gruppo e addirittura gli stessi calciatori contribuiscono di tasca propria alle spese di gestione. Un esempio per tutti coloro che in futuro probabilmente, vorranno costruire un modello diverso per continuare a fare sport a livello amatoriale ed a divertirsi davvero.

All’ASD Meleto i complimenti dell’Amministrazione Comunale.