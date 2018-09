Ruota d’oro a Terranuova, l’omaggio a Carlo Cardinali e Leonetto Fratini

Carlo Cardinali e Leonetto Fratini, è a loro che va l’omaggio del Perdono di Terranuova nel giorno della Ruota d’oro, la gara internazionale a cui erano profondamente legati.

Stamani, alla presenza dei familiari, il sindaco Sergio Chienni, il presidente della ProLoco Rossano Carsughi e una piccola delegazione di ciclisti hanno ricordato i due terranuovesi scomparsi nel 2017.

“Entrambi hanno dato tanto al ciclismo (e non solo) e loro la nostra comunità ha voluto molto bene” dice il Sindaco Chienni.

“Carlo e Leonetto – ha aggiunto il primo cittadino – sono stati capaci di trasmettere passione e allegria. Un abbraccio grande alle loro famiglie”.

Alle ore 13 dal viale Europa prenderà il via la 49esima Ruota d’oro – 87esimo G.P. Festa del Perdono. Sono attese trentuno formazioni, dieci delle quali straniere (tre svizzere, due francesi, una sudafricana, una norvegese una inglese, una dalla Russia, una dall’Austria), per una corsa su una distanza di centosessantasette chilometri da non perdere.