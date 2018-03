Raccolte 10 tonnellate di viveri a Montevarchi per le famiglie povere del territorio

Un ottimo risultato quello ottenuto sabato scorso 17 marzo durante la nona edizione della “Raccolta viveri” che si è svolta in tanti supermercati e negozi di alimentari del territorio comunale. Sono stati raccolti circa 10 tonnellate di generi alimentari con i quali sarà possibile aiutare alcune centinaia di famiglie del nostro territorio. Un bel gesto di solidarietà e di aiuto concreto per chi si trova in una fase della vita delicata e difficile ed ha bisogno di un aiuto. Il Comune di Montevarchi ringrazia tutti i cittadini che hanno voluto ancora una volta contribuire lasciando generi alimentari all’uscita di negozi e supermercati. Al contempo ringrazia tutti gli esercenti che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere l’iniziativa nelle loro strutture e tutte le associazioni di volontariato, veramente tante, che si sono prodigate per tutto il giorno dal momento dell’apertura e fino alla chiusura nei vari punti vendita, per disporre i generi alimentari donati, preparare i pacchi di cartone, portare tutto al deposito principale. Sono state centinaia le persone coinvolte, tra le quali segnaliamo la presenza di tantissimi giovani. Un bel segnale che viene dalla nostra comunità che anche in questa prima edizione del 2018, si è stretta intorno a chi si trova in difficoltà.