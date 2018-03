Ladri scatenati a Levane: nel tardo pomeriggio di ieri due appartamenti sono stati presi di mira.

Entrambi gli appartamenti sono entrambi in via Guido Rossa. In un caso è stata forzata una finestra e nel secondo caso i ladri sono entrati dal terrazzo.

Nel mirino dei ladri c’erano contanti e preziosi, ma secondo i primi accertamenti il bottino sarebbe stato magro.