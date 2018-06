Trail del Falterona a Stia: ecco i risultati

Domenica si è svolta a Stia la nona edizione del Trail del Falterona, manifestazione di corsa in natura e montagna organizzata dall’associazione sportiva Trail Running Project in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la Pro Loco e il C.A.I. di Stia, il gruppo sportivo Avis Pratovecchio e con il patrocinio della UISP.

La gara ha avuto risalto nazionale proprio per essere stata prova unica valida per il campionato Italiano Trail UISP e Trofeo delle Regioni. Partendo dal cuore di Stia, cioè Piazza Tanucci, i concorrenti si sono inerpicati prima verso il castello di Porciano poi lungo i sentieri del CAI attraversando luoghi splendidi quali il Lago degli Idoli, Capo d’Arno, le vette di Falterona, Falco e Gabrendo.

Tanti atleti di ottimo livello si sono dati battaglia lungo i 36 km (con dislivello positivo di oltre 1800 metri) ma a trionfare è stato Lorenzo Villa (Team Emilia Romagna) che con il tempo di 3 h 16’ e 56” si è laureato campione italiano UISP davanti a Gianluca Palli (Team Emilia Romagna) ed Antonio Bucci (Team Abruzzo).

Fra le donne si è imposta Antonella Bignardi (Team Emilia Romagna) su Laura Fanfani (Team Toscana) e Francesca Muzzi (Team Emilia Romagna).

Se la rappresentativa dell’Emilia Romagna ha trionfato in tutti i fronti anche la squadra Toscana può vantarsi di vari titoli dato che è arrivata seconda nel misto, seconda nel femminile e terza nel maschile. Inoltre sono arrivati tre importanti riconoscimenti individuali: Gilberto Sadotti e Serena Bracalini hanno vinto il titolo nazionale di categoria, così come la fiorentina Laura Fanfani la quale ha fatto doppietta dato anche il già citato secondo posto assoluto a livello nazionale.

Oltre la 36 km erano in programma pure la distanza short e una eco camminata di 8 km.

Lo short Trail di 13 km è stato vinto da Simone Menchetti (Podistica Arezzo), il quale ha preceduto Gianluca Di Meo (ASD Mud and Snow) e Claudio Fringuelli (Il Ponte Scandicci); fra le donne Pina Deiana (ASPA Bastia Umbra) si è imposta davanti a Patrizia Lacrimini (Marathon Club Città di Castello) e Romina Bettacchini (Olympic Runners Lama).

Grande soddisfazione per gli organizzatori del Trail del Falterona, i quali si sono dimostrati capaci di gestire perfettamente una manifestazione così prestigiosa. L’ ASD Trail Running Project invita ora tutti al prossimo appuntamento del circuito “Valli Aretine Trail Cup 2018” cioè il Trail del Pratomagno in programma il prossimo 8 luglio a Cetica.



CLASSIFICA ASSOLUTA MASCHILE CAMPIONATO ITALIANO UISP 36 KM

LORENZO VILLA (ATLETICA PANARIAGROUP/TEAM EMILIA ROMAGNA)

GIANLUCA PALLI (ASD FORLI’ TRAIL/TEAM EMILIA ROMAGNA)

ANTONIO BUCCI (PROGETTO RUNNING/TEAM ABRUZZO

CLASSIFICA FEMMINILE CAMPIONATO ITALIANO UISP 36 KM

ANTONELLA BIGNARDI (ASD STONE TRAIL TEAM/TEAM EMILIA ROMAGNA)

LAURA FANFANI (ISOLOTTO APD/TEAM TOSCANA)

FRANCESCA MUZZI (LEOPODISTICA/TEAM EMILIA ROMAGNA)

CLASSIFICA MISTA TROFEO DELLE REGIONI UISP:

TEAM EMILIA ROMAGNA

TEAM TOSCANA

TEAM ABRUZZO

CLASSIFICA MASCHILE TROFEO DELLE REGIONI UISP:

TEAM EMILIA ROMAGNA

TEAM ABRUZZO

TEAM TOSCANA

CLASSIFICA FEMMINILE TROFEO DELLE REGIONI UISP:

TEAM EMILIA ROMAGNA

TEAM TOSCANA

TEAM PUGLIA