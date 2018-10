Tennis, gli under 14 della Toscana si sfidano a Castiglion Fiorentino nel Master Super Slam

Da venerdì 12 a domenica 14 ottobre si svolgeranno al Tennis Club Castiglionese gli incontri finali del Master Circuito Super Slam Toscana riservato alla categoria U14 maschile e femminile. I migliori 8 giocatori e le migliori 8 giocatrici si daranno battaglia per conquistare l’ambito titolo di categoria regionale.

Venerdì pomeriggio dalle ore 16 in poi sui 2 campi coperti in terra rossa si disputeranno gli 8 incontri dei quarti di finale maschili e femminili.

Sabato pomeriggio sempre dalle 16 in poi sarà la volta delle 4 semifinali mentre domenica pomeriggio ci saranno le 2 finali per decretare i vincitori 2018.

Lo spettacolo è assicurato e richiamerà sicuramente un folto pubblico al circolo castiglionese.