Netta vittoria del San Marco sulla Monterchiese

Netta vittoria del San Marco al cospetto della Monterchiese, fresca finalista di Coppa provinciale.

I giallo blú hanno tenuto la gara sempre sotto controllo, senza rischiare nulla e riuscendo a collezionare numerose occasioni da rete, oltre ai due goal, uno per tempo.

Al 9′ occasione ghiotta per il San Marco con passaggio di Pasotti per Bastianelli il cui tiro viene respinto dal portiere e sulla mischia successiva sbroglia la difesa ospite.

Al 14′ altra grande occasione per i padroni di casa con lancio di Pes per Bastianelli che a tu per tu con il portiere si fa respingere il tiro.

Al 18′ assist di Pasotti ancora per Pecorelli che non riesce a concludere da due passi.

Al 25′ tiro di Terracciano deviato in angolo da Conti.

Al 37′ Pes porta in vantaggio il San Marco direttamente su punizione magistrale sulla quale Conti non può far nulla.

Al 55′ azione insistita del San Marco con cross dal fondo di Pasotti per Rossi e conclusione finale di Terracciano, deviata in angolo dal portiere.

Al 57′ conclusione di Terracciano e ancora una bella respinta dell’ ottimo Conti.

Al 65′ cross dalla sx di Massetti e colpo di testa a lato di Pieraccini.

Al 67′ Coradeschi da posizione impossibile, lungo la linea di fondo, colpisce la parte superiore della traversa.

Al 76′ raddoppio dei giallo blú: bellissima azione sulla sx di Leonardo Rossi e perfetto assist per l’ accorrente Pasotti che, appostato sul secondo palo, segna di precisione.

Al 89′ ultima occasione della partita con Coradeschi e il salvataggio della difesa ospite.

San Marco

Gallorini, Vannutelli, Sorbini (85′ Martini), Terracciano, Dei, Pecorelli (75′ Magnanini Leonardo), Rossi ( 86′ Mugnaini), Peruzzi, Pasotti, Pes (80′ Magnanini Lorenzo), Bastianelli Lorenzo (60′ Coradeschi)

a disp: Valentini

Allenatore: Mori Marco

Monterchiese

Conti, Adegboye, Sanchez, Volpi, Selvaggi, Bianchi (77′ Leprai), Alberti (58′ Ceccantini), Pieracci, Rossi Matteo, Massetti, Ahmeti

a disp.: Rossi Lorenzo, Lepri, Leprai, Ceccantini,

Garthi, Maltese, Manka

Allenatore: Lisi Fabrizio

Arbitro: Buduroi Alexandru sez. Arezzo

marcatori: 37′ Pes, 76′ Pasotti

Top 11:

Per il San Marco: Pes, Rossi e Pasotti

Per la Monterchiese: Conti