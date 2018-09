La festa del Psi all’Eden con Nencini e Intini

Quest’anno la nostra festa provinciale del Psi prenderà il nome di Festa dell’Avanti 2018 e si terrà il prossimo 21 e 22 Settembre all’Arena Eden ad Arezzo. Si svolgerà in due importanti giornate nelle quali saranno presentate sia la nostra azione programmatica, sia le nostre idee in merito alle problematiche sociali attuali.

La crisi economica, la diminuzione del potere di acquisto delle famiglie, l’immigrazione eccessiva e non regolamentata, la sfiducia delle nuove generazioni verso una politica sempre piu’ lontana dalla quotidianità della gente “comune” sono tutti fattori che hanno fatto “saltare” gli schemi politici tradizionali e relegato il PSI come forza marginale e dipendente dal PD.

Occorre pertanto con tutte le nostre forze e capacità, ripartire dal basso, dai municipi, e dalle città come era stato fatto alla fine del 1800. E’ essenziale proporre in modo chiaro cosa pensiamo di fare per migliorare la vita dei cittadini, per dare opportunità di lavoro maggiori, per tutelare le pensioni, per una politica europea autorevole e onesta. Per affrontare il fenomeno dell’immigrazione massiccia bisogna riprendere la soluzione che Bettino Craxi proponeva 40 anni fa, ovvero aiutare i paesi poveri dell’Africa direttamente nelle loro realtà, portando professionalità e mezzi per essere autosufficienti.

Per un contributo maggiore alla presentazione delle nostre idee, abbiamo invitato alla nostra Festa il segretario nazionale Riccardo Nencini e Ugo Intini compagno di grande cultura e fede socialista.