Indice di sportività 2018, balzo di quattro posti per Arezzo: ma resta sempre a metà classifica

Un balzo di quattro posizioni in un anno. Arezzo ha migliorato il suo indice di sportività, passando dal 61esimo posto del 2017 al 56esimo del 2018. Nessuna posizione da podio, ne tra gli sport di squadra, ne tra quelli individuali e nemmeno in base al rapporto tra lo sport e i risvolti sociali, ma sempre posizioni di metà classifica. Nelle discipline di squadra è 57esima, meglio nella classifica degli individuali, con un buon 42esimo posto che però vede davanti a se il primato di Livorno, il quinto posto di Pistoia, l’ottavo di Siena, il 18esimo di Firenze, Lucca e Prato al 25 e al 26esimo posto in classifica, solo per guardare alle cugine toscane.

L’indagine è condotta da Clas-PTS Group in collaborazione con Il Sole 24 Ore e vede volare in alto una coppia che si conferma quella composta dai territori di Livorno e Rimini prime sia nelle discipline individuali che nei risvolti sociali.

Sono quasi 100 gli aspetti dello sport presi in considerazione, sintetizzati in 30 indicatori che sono stati rielaborati per stabilire la classifica delle 107 province italiane. Dal numero di atleti e dei tecnici tesserati, alle società sportive di circa 50 discipline, i risultati nei campionati e negli sport individuali, i risvolti sociali ed economici con fari puntati anche alla formazione e all’informazione sportiva.