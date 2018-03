Il consiglio comunale si tinge di amaranto, acquistate le uova di Pasqua a sostegno dell’Arezzo

Il consiglio comunale di Arezzo che si è riunito oggi si è tinto di amaranto. Su iniziativa del consigliere Paolo Bertini sono state portate le uova di Pasqua prodotte da Vestri e messe in vendita per sostenere la causa dell’Unione Sportiva Arezzo adesso in esercizio provvisorio.

Tutti i consiglieri comunali hanno aderito, i membri della giunta e alcuni tecnici degli uffici. Continua così la raccolta fondi per far sì che le casse dell’Arezzo si alimentino e si arrivi così alla data dell’asta della società senza aver accumulato altri debiti. Si è trattato di un piccolo, ma importante contributo bipartisan per la prima squadra che porta il nome di Arezzo in giro per l’Italia.

Sarà possibile acquistare le uova di cioccolato, oltre che nel punto vendita ufficiale Vestri anche presso gli uffici dell’U.S. Arezzo e al Centro Sportivo “Le Caselle” al prezzo di 20 euro.