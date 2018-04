Omar Di Felice al Palagio di Stia, sosta dell’Appennino Bike Tour

Si concluderà fra pochi giorni in Sicilia l’Appennino Bike Tour, che per il secondo anno ha fatto una sosta a Pratovecchio Stia, e precisamente al Palagio Fiorentino di Stia intorno alle ore 14 di venerdì 6 aprile. Qui il campione italiano di ultracycling Omar Di Felice – testimonial dell’evento e in procinto di portare a termine una cavalcata da record percorrendo in 10 giorni gli oltre 2600 km della dorsale appenninica – è stato ricevuto dall’applauso di un gruppo di alto Casentinesi (fra loro soprattutto gli appassionati bikers che poi hanno riaccompagnato la partenza del campione) e dal Sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri, che sui social network ha ringraziato “Tutta l’organizzazione di Appennino Bike Tour per aver confermato il nostro Comune quale punto di tappa del percorso anche nel 2018”. Caleri ha fatto un riferimento al cicloturismo come possibile volano dello sviluppo dell’economia locale: “La firma congiunta del documento che chiede al Ministero di istituire la nuova ciclovia appenninica esplicita la nostra piena adesione al progetto: come Comune che ospita la sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la partenza della pista ciclopedonale dell’Arno, possiamo infatti rappresentare un crocevia importante per lo sviluppo del cicloturismo in tutto il centro Italia”. Presenti al momento di incontri anche alcuni produttori locali che hanno presentato le produzioni tipiche del territorio comunale come miele, formaggi e altro.