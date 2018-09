I dipendenti del comune di Montbéliard in visita in Casentino

Non è un gemellaggio vero e proprio ma poco ci manca. Tornano in Casentino una quarantina di dipendenti di diversi settori del comune di Montbéliard in Francia, la città dove c’è la sede automobilistica della Peugeot Citroen e che ha tenuto a battesimo proprio la Peugeot. Il comune ha 26.000 abitanti e si trova nell’Est della Francia a 800 km dal Casentino. Artefice di questo nuovo incontro, il franco casentinese Francois Maillard, nato proprio a Montbeliard ma legato alla nostra vallata da motivi affettivi e di grande amicizia.

“Ogni anno la commissione culturale del comune di Montbéliard manda un gruppo dei suoi dipendenti a visitare un comune francese o europeo con lo scopo di conoscere sia la struttura che il funzionamento di un altro Comune, nonché i suoi principali aspetti culturali. Hanno già visitato i comuni di Budapest in Ungheria, Bruges in Belgio, Erfut in Germania, Barcellona in Spagna e tanti altri. Mancava appunto l’Italia e ho proposto di venire in Toscana, organizzando un incontro”.

E così la comitiva dei francesi che ha diverse caratteristiche in comune col Casentino (per esempio a Montbeliard c’è un castello che domina la vallata come c’è a Poppi) sarà accolta ufficialmente dal Comune di Poppi (dal sindaco Carlo Toni e dal vice sindaco Luciano Pancini) venerdì 14 settembre. I quaranta transalpini saranno accompagnati anche a scoprire le strutture d’accoglienza turistica, il patrimonio storico e i principali luoghi della vallata, senza dimenticare la gastronomia e i prodotti tipici del Casentino, prima di ripartire verso casa il 16 settembre.