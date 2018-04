Campionato Enduro di Castiglion Fiorentino con 150 partecipanti. Domani la seconda fase delle prove speciali

Una splendida giornata ha accolto la prima parte del Campionato italiano Enduro – Assoluti d’Italia/Coppa FMI/Coppa Italia che ieri e oggi è in programma a Castiglion Fiorentino. Entusiasmo, competizione e grande professionalità: ecco quanto registrato già questa mattina nei tre percorsi allestiti per l’occasione (sotto il Parco dei Pini, a Pergognano e vicino al confine con l’Umbria) dal Motoclub “Fabrizio Meoni”, che organizza il Campionato sotto la supervisione della Federazione Motociclistica italiana.

Dai risultati parziali si notano già grandi prestazioni tra i 150 partecipanti, in primis del campione mondiale, Holcombe. Le classifiche e gli aggiornamenti in tempo reale possono essere seguiti nel sito www.italianoenduro.it.

Domani mattina è in programma la seconda e ultima parte del Campionato, con inizio delle prove speciali alle 8,30 (per la precisione Speciale Airoh Cross Test, Speciale Enduro Test Just1, Speciale Extreme Test X-Cup) e premiazione in Piazzale Garibaldi alle 16. Il Campionato, intitolato a Fabrizio Meoni, prevede anche due premi speciali: Premio Juniores “Luca Frappi” e Premio squadra “Tito Cacioli”. Al vincitore assoluto sarà consegnata una scultura realizzata dall’artista castiglionese Andrea Roggi.