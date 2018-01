Vasari Rugby, dopo le vacanze natalizie riparte l’attività sportiva

Riprende, dopo la pausa delle vacanze natalizie, l’attività sportiva del Vasari Rugby e del Vasari Junior. Riprende a pieno ritmo anche il lavoro di preparazione alle gare, che in realtà ha visto solo pochi giorni di pausa natalizia, per essere pronti ad affrontare la ripartenza nelle condizioni migliori. Importante, per questo, il lavoro dello staff tecnico delle due Società e di tutti gli allenatori, coordinati da Lello Accarino per il minirugby, Francesco Roselli per l’under 14 e l’under 16, Adalberto Zelli per l’under 18 e la serie B. Ai tecnici si affiancano i preparatori fisici Raffaele Fortini e Francesco Marignani e Valeria Donati, medico sociale; non ultimi gli accompagnatori di tutte le squadre, punto di collegamento tra sportivi, genitori e dirigenti.

Per Filippo Falsini, presidente del Vasari Junior, e per Gianni Mutarelli, presidente del Vasari Rugby, il consuntivo a fine 2017 è positivo sia in termini tecnici che numerici; la presenza di tecnici qualificati in tutte le categorie, e al recente corso per allenatori di Livello 1 si sono diplomati 6 nuovi tecnici, con la collaborazione sul campo di alcuni giocatori della prima squadra, sta innalzando il livello tecnico di tutte le formazioni, mentre si registra un incremento di iscritti e un interesse costante nei confronti del Vasari che con i suoi 35 anni di storia può definirsi la realtà rugbistica più importante di riferimento dell’area aretina. L’obiettivo è anche quello di continuare a “sfornare talenti sportivi”, come Jacopo Bianchi e Michele Mancini Parri, entrambi in Nazionale under 20, Andrea Chianucci, e Leonardo Mariottini, Nazionali under 18.

Risultati importanti anche per le iscrizioni ai piccoli tra i 6 e i 12 anni, cosa che permette di essere ottimisti sul futuro sportivo. E’ già in calendario il III Torneo Città di Arezzo dedicato alla memoria di Lorenzo Serboli e Mauro Bali, previsto per l’11 marzo prossimo, dedicato proprio alle categorie di minirugby, che nelle scorse edizioni ha visto la partecipazione di 800 ragazzi e di circa 1500 persone in totale; ovviamente lo scopo è sempre quello di fare meglio per la prossima edizione.

Il lavoro dello scorso anno ha portato anche alla costituzione di una nuova franchigia che segue in pieno il progetto della F.I.R. di sviluppo territoriale del rugby. Ad inizio stagione il Vasari Rugby, il Vasari Junior ed il C.U.S. Siena hanno dato vita ad un accordo che ha portato alla nascita dei Ghibellini Rugby, un progetto per l’under 16 e l’under 18 che al momento sta dando risultati straordinari e di grande soddisfazione. Partecipano ai campionati due squadre under 16 ed una squadra under 18; di queste due, una per categoria, al momento sono in testa alla classifica dei rispettivi campionati.

“L’accordo con Siena è certamente un elemento importante nel panorama rugbistico toscano e l’unione tra due Società storiche sta portando risultati importanti nelle partite per la competenza e l’impegno dei tecnici” queste le parole di Ottaviano Caporali, figura storica del rugby aretino e presidente dei Ghibellini Rugby; il progetto sta funzionando anche per il clima sereno e per la grande collaborazione dei genitori di tutti i ragazzi, senza il loro sostegno negli spostamenti, nell’assistere agli allenamenti e seguire le tre squadre, l’impegno delle Società sarebbe stato certamente più duro da affrontare.

In questa ottica, considerato proprio questo clima di grande collaborazione, il 30 dicembre a Parma una formazione under 14 dei Ghibellini ha preso parte ad un torneo che precedeva l’incontro di Eccellenza tra Zebre e Benetton Treviso; i ragazzi, che non rientrano nella franchigia che riguarda solo l’under 16 e l’under 18, non avevano mai giocato insieme e comunque si sono classificati terzi, dopo aver affrontato squadre come Colorno, Viadana e Livorno. Questo promette bene per ulteriori collaborazioni con il C.U.S. Siena e per il prosieguo dell’attività dei Ghibellini Rugby.

Ultima nota, non in termini di importanza, è il ringraziamento del Vasari a tutti gli sponsor che sostengono l’attività sportiva: come riportato nel sito del Vasari, “senza il loro sostegno i nostri progetti, le nostre idee sarebbero solo sogni”.

Ora, passate le feste, si riprende a lavorare per consolidare i risultati positivi ottenuti e per migliorare dove i risultati non sono ancora acquisiti. Il prossimo fine settimana saranno molte le formazioni in campo, di seguito il calendario delle gare.

La prima squadra del Vasari Rugby affronterà in casa, al campo Arrigucci, il Livorno Rugby nella 10° giornata del Girone 2 della Serie B domenica 14 gennaio alle 14,30. La squadra aretina è attualmente ultima e proverà a ripartire affrontando la seconda in classifica per avanzare e ritrovare vigore; la formazione del Vasari è costituita solo da giocatori cresciuti in Società e vede quest’anno l’innesto di molti giovani provenienti dall’under 18 dello scorso anno che affiancano i giocatori “storici” e più esperti. Lo stesso tecnico, Adalberto Zelli, è di formazione Vasari e in passato ha allenato nelle giovanili molti di quei ragazzi che oggi giocano in prima squadra.

Impegni anche per i piccoli dell’under 8, per un raggruppamento al campo Arrigucci organizzato dal Lions Valdichiana, che inizierà sabato 13 gennaio alle 15,30; l’under 10 invece sarà impegnata nella stessa giornata di sabato e alla stessa ora a Firenze.

I Ghibellini Rugby hanno un doppio impegno: l’under 16 giocherà a Siena domenica 14 gennaio alle 12,30 contro l’Elba Rugby, per la 5° giornata di ritorno del campionato in cui è attualmente in testa. L’under 18 invece giocherà a Pisa contro il Rugby Union Versilia per la 1° di ritorno del campionato, sempre domenica 14 gennaio alle 12,30; anche l’under 18 è in testa alla classifica. A riposo l’altra formazione under 16 dei Ghibellini.