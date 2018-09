Tris per il Policiano: Annetti, Tartaglini e Vannuccini sul podio del 38esimo trofeo “Siro Noferi”

Ancora un podio conquistato dalla Polisportiva Policiano alla 38esima edizione del trofeo Siro Noferi di Montevarchi, corsa podistica organizzata dalla Polisportiva Rinascita inserita nel circuito del grand Prix svoltasi questa mattina.

Giunti al traguardo quasi 200 competitivi più 150 atleti fra non competitivi, gara 4 zampe e settore giovanile.

Nel primo tratto del percorso a tenere il ritmo di gara sono stati Annetti, Tartaglini, Vannuccini, Anaclerio, Banelli, Platica e Mori, poi quando la salita di Caposelvi si è fatta sentire, il gruppo si fraziona ulteriormente dietro la spinta di Tartaglini che ha preso qualche metro di vantaggio sul compagno di squadra Annetti.

Nel tratto prima della discesa c’è stato il ricongiungimento di Annetti che ha sferrato l’attacco nella discesa prendendo un vantaggio massimo di circa 200 metri su Tartaglini che manterrà fino al traguardo finale.

Più incerto il terzo posto con Vannuccini che dopo essere stato insieme ad Anaclerio negli ultimi 2 km lo ha staccato definitivamente.

In campo femminile, Francesca Scarselli della Olympic Runners Lama ha vinto con un buon distacco su Nicoletta Sanarelli della Podistica il Campino (che mantiene sempre la leadership del grand Prix) e Francesca Volpi della Polisportiva Avis Sansepolcro.

Nella classifica di società ancora l’ennesima vittoria della Polisportiva Policiano.

Campionati Italiani Assoluti ad Alberobello con buoni piazzamenti per gli aretini

Ad Alberello si sono disputati ieri pomeriggio i Campionati Italiani Assoluti di Corsa su strada nei mt. 10.000, in campo anche i nostri atleti Yassin EL Khalil-Emanuele Graziani-Giuseppe Cardelli e Christian Taras (Atletica Castello) .

Complessivamente sono andati molto bene con il 61°posto assoluto di Yassin El Khalil in 33’44″, al 102° posto Emanuele Graziani con 35’02 mentre al 103° posto Christian Taras 35’07″, ottima anche la prestazione di Giuseppe Cardelli giunto 128° assoluto con il tempo di 36’14″.

Per la cronaca nei primi 11 posti tutti stranieri solo Salami 6° e complessivamente nella gara assoluti sono arrivati al traguardo 536 atleti.