Torna il doppio senso in via Petrarca

Si torna al doppio senso. A partire da sabato 31 marzo, la circolazione in via Petrarca tornerà ad essere doppia, con il ripristino del senso di marcia Guido Monaco-zona Baldaccio.

Resta immutata, inoltre, la possibilità di svolta a sinistra verso via Porta Buia per chi proviene dalla zona Baldaccio o da via Piero della Francesca “mentre – spiega una nota del Comune di rezzo – torna definitivamente a destra l’uscita dal parcheggio della ex Cadorna”.