Tennis, Open “Città di Castiglion Fiorentino”: Vanni si impone e impreziosisce l’albo d’oro

L’Open “Città di Castiglion Fiorentino” si sta imponendo ormai come l’appuntamento tennistico over più importante a livello aretino.

Dopo la vittoria di Grassi nel 2016 e di Bracciali nel 2017, il 2018 registra il successo del forte Luca Vanni, atleta attualmente al n. 195 della classifica ATP, che va ad impreziosire l’albo d’oro del torneo. Finalista il fiorentino Daniele Capecchi che ha perso con onore regalando anch’esso ai presenti sprazzi di gran tennis.

Nel doppio da registrare il successo della giovane coppia Chiericoni e Bianchi che si è imposta su Mangiavacchi e Malfetti.

143 atleti in singolare e 32 coppie nel doppio si sono dati battaglia dal 16 maggio al 6 giugno sempre sostenuti da una cornice di pubblico numerosa, competente ed entusiasta.

L’ultima settimana ha visto aumentare giorno per giorno le presenze al circolo e dai quarti di finale in poi ogni sera la tribuna era strapiena di appassionati.

Un grande sforzo organizzativo ha permesso la splendida riuscita del torneo: un plauso al Consiglio Direttivo, ai giudici arbitri Adriano Spataffi e Maurizio Bertocci ed a Morena per la parte relativa all’accoglienza.

Appuntamento a tutti all’edizione 2019 che gli organizzatori garantiscono sarà sempre di altissimo livello.