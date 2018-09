Streetfood, è già assalto al Prato. Il programma del weekend tra gastronomia e show

Prosegue al Parco del Prato di Arezzo la nona edizione dello Streetfood Village, il grande evento dedicato al cibo di strada promosso dal Streetfood Italia. Nella prima giornata di venerdì gli stand sono stati assaliti dai tanti appassionati. Successo anche per la musica della Ballantine Band che ha radunato davanti al palco centinaia di ascoltatori. Ancora una volta parte con buonissime prospettive l’evento dell’anno al Parco del Prato di Arezzo.

Il programma di domenica 16 settembre. Gli stand gastronomici apriranno dalle ore 11 del mattino fino alle ore 24. Ricchissimo il programma dell’ultima giornata. Si parte dalle 12 con la Banda dei Piccoli Chef capitanata dalla dietista aretina Barbara Lapini, accoglierà bambini di ogni età per giocare con il cibo. Nel pomeriggio al via alle visite guidate, mentre dalle 16 arrivano I “Giovanissimi in pista” che faranno a gara per dimostrare il proprio estro artistico. La regia è affidata a tre scuole aretine di tutto rispetto: “Let Me Dance”, “Ballet School” e “La Piccola Etoile”. Il gran finale è riservato dalle ore 19 a Jazzmania: Progetto di musica jazz funky statunitense anni 70-80 con jazzisti aretini di tutto rispetto: Claudio Cuseri – Batteria, Maurizio Bozorious Bozzi – Basso elettrico, Marco Pezzola – Tastiere, e la Guest star Toti Panzanelli session man di Fabio Concato e Antonello Venditti tra i tanti.