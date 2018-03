Strade crivellate: buche ovunque, lavori urgenti sull’A1, chiusura temporanea della E45

Il ghiaccio, la neve, ora la pioggia. Il grande freddo e l’acqua hanno fatto scattare l’emergenza per la tenuta delle strade dell’Aretino. A1 ed E45 su tutte, che dalla scorsa notte, hanno subito restringimenti e parziali chiusure per permettere la sistemazione di alcuni tratti particolarmente danneggiati.

E45, quanti lavori e quanti pericoli

Nella notte – intorno all’una – ci sono state due riduzioni di carreggiata sulla E45 per permettere i lavori di riasfaltatura a causa delle buche: uno in direzione nord, tra le uscite di Pieve Santo Stefano Nord e Valsavignone, e un altro in direzione sud, tra le uscite di Pieve Santo Stefano Sud e Madonnuccia.

Stamattina ancora disagi: operai al lavoro tra Canili e Verghereto in direzione nord, con un tratto chiuso e uscita obbligatoria sulla provinciale 137. E anche una segnalazione del Cciss (Viaggiare informati) per “fondo stradale dissestato” tra Valsavignone e incrocio Borello in entrambe le direzioni.

A1, operai al lavoro tra Arezzo e Monte San Savino

Anche sull’autosole aretina ci sono problemi. Intorno alle 12,30 è intervenuto personale Anas “causa ripristino urgente fondo stradale nel tratto compreso tra Arezzo (Km. 358,5) e Monte San Savino (Km. 371,6) in direzione Roma”.

Strade dissestate in città e in tutta la provincia

Oltre ai disagi sulle grandi arterie, arrivano segnalazioni di strade dissestate un po’ ovunque in provincia: sulla 71, sulla E78 verso la Valtiberina, ad Arezzo città, in Casentino.

Foto d’archivio

