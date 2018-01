Riparte la Serie C, Amen in trasferta a Siena contro il Costone

Domenica pomeriggio alle ore 18 nella splendida cornice del PalaOrlandi di Monteriggioni, tornerà in campo l’Amen Scuola Basket Arezzo dopo la pausa coincisa con le festività contro la Vismederi Costone Siena. Per gli amaranto sarà la prima partita di un ciclo di ferro in cui saranno impegnati nel mese di gennaio, una trasferta storicamente molto ostica per la SBA che anche nello scorso campionato uscì sconfitta dal parquet senese. In questa stagione la Vismederi, sempre guidata in panchina da coach Binella, si è notevolmente rinforzata con l’arrivo di Tognazzi, Ricci e Chiti e nelle ultime settimane di Cessel inserito al posto dell’infortunato Spampani. Questi giocatori vanno ad aggiungersi ad un roster che poteva già vantare giocatori come Benincasa, Bruttini e Bonelli in grado di fare la differenza in questa categoria. In classifica i gialloverdi senesi si trovano a quota 12 punti al quinto posto in piena zona PlayOff e cercheranno di vendicare la sconfitta di un punto subita prima della sosta a Montevarchi. In casa Amen sarà ancora assente Sturli dopo l’infortunio subito prima della gara contro l’Audax Carrara del 23 Dicembre, il giovane amaranto è in via di ripresa e tornerà a disposizione dalla prossima settimana. Arbitri dell’incontro saranno i Sigg.ri Marinaro di Cascina (PU) e Di Salvo di San Giuliano Terme (PI) che alzeranno la palla a due alle ore 18 per la sfida che chiuderà il girone di andata del campionato di Serie C.

Le altre squadre della Scuola Basket Arezzo in campo in questo fine settimana sono la Promozione impegnata nell’anticipo di Castelfiorentino contro l’ultima della classe, una occasione preziosa per i ragazzi di coach Pasquini per tornare al successo, domenica poi sarà il turno di un doppio turno casalingo con la Rosini Impianti Under 16 Regionale che ospiterà il Basket Impruneta alle ore 11.30 e dell’Under 13 di coach Roggi che alle 16 al Palasport Estra affronterà la Laurenziana Firenze. Turni infrasettimanali per le altre squadre, Lunedi Tecnoil Under 18 Regionale impegnata a Firenze contro il Pino, poi Martedi e Mercoledi doppia trasferta a Pistoia per la Chimet Under 16 Eccellenza e per la Rosini Impianti Under 18 Elite.